Deutsche Anleihen starten schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,14 Prozent auf 163,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,32 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt rückt die amerikanische Geldpolitik wieder stärker in den Fokus. Am Nachmittag werden in den USA Daten zur Preisentwicklung im Dezember veröffentlicht. Sollte die Inflation über die von der Notenbank Fed angepeilte Marke von zwei Prozent steigen, dürfte das die Spekulation auf weitere Zinserhöhungen in den USA nach Einschätzung von Experten anheizen und die Renditen am Anleihemarkt stützen./jkr/stb