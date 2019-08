Deutsche Anleihen starten schwach - Bund begibt 30-jährige Anleihe mit Nullzins

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 178,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen betrug minus 0,67 Prozent und bewegte sich damit in der Nähe ihres unlängst erreichten Rekordtiefs von minus 0,72 Prozent.

In Italien stiegen die Anleihekurse am Mittwochmorgen dagegen leicht an. Am Dienstag hatte Premierminister Giuseppe Conte seinen Rücktritt eingereicht und die populistische Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung für beendet erklärt. Jetzt ist es an Staatspräsident Sergio Mattarella zu entscheiden, ob eine Übergangsregierung installiert wird oder Neuwahlen folgen.

Zur Wochenmitte wird der Bund erstmals eine Anleihe mit dreißigjähriger Laufzeit begeben, die keine Zinszahlungen vorsieht. Das Papier weist einen Kupon mit einer Verzinsung von null Prozent auf. Angesichts der hohen Nachfrage wird eine negative Rendite erwartet. Im freien Handel rentieren dreißigjährige Bundesanleihen bereits im negativen Bereich.

Am Abend rückt an den Märkten die Geldpolitik in den Mittelpunkt. Die amerikanische Notenbank Fed veröffentlicht ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Die Fed hatte Ende Juli ihren Leitzins erstmals seit einer Dekade gesenkt und damit auf die schwächere Weltwirtschaft und den Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert. Von der Mitschrift erhoffen sich Anleger und Analysten Hinweise darauf, ob die Notenbank nachlegt und ihre Zinsen weiter verringert.

Die Veröffentlichung stellt quasi das Vorspiel zur Fachkonferenz der US-Notenbank in Jackson Hole dar, die von Donnerstag bis Samstag stattfindet. Am Freitag wird Fed-Chef Jerome Powell die Eröffnungsrede halten, von der ebenfalls Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Zentralbank erwartet werden./bgf/jkr/fba