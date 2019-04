Deutsche Anleihen starten ohne große Bewegung

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag zunächst wenig von der Stelle bewegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung umschreibt, lag am Morgen etwas tiefer als am Vortag bei 164,62 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,05 Prozent. In Europa fiel der Marktauftakt durchweg ruhig aus.

Am Dienstag blicken die Anleger nach Mannheim, wo das Forschungsinstitut ZEW seine monatlichen Konjunkturerwartungen veröffentlicht. Analysten rechnen mit einer weiteren Stimmungsaufhellung. Es wäre die fünfte in Folge. Zuletzt hatten einige Wirtschaftsdaten Hoffnungen auf eine konjunkturelle Stabilisierung genährt. Nicht zuletzt chinesische Konjunkturzahlen waren in den vergangenen Wochen etwas besser ausgefallen./bgf//mis