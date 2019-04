Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen etwas niedriger als am Vortag bei 165,76 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,02 Prozent.

Händler berichteten von einem ruhigen Handelsauftakt. Die Einigung zwischen Großbritannien und Vertretern der Europäischen Union auf eine Verschiebung des Brexit bis Ende Oktober bewegte die Kurse zunächst kaum. Ein chaotischer Brexit ohne Austrittsabkommen ist mit der Einigung, die in der Nacht auf Donnerstag erfolgte, vorerst abgewendet.

Am Donnerstag stehen in Europa und den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die allerdings nicht aus der ersten Reihe mit starker Marktrelevanz stammen. In den Vereinigten Staaten äußern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter der Vize-Chef der Fed, Richard Clarida, und der einflussreiche Chef der New Yorker Notenbank, John Williams./bgf/elm/jha/