Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 159,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,43 Prozent. Auch in den meistern anderen Ländern der Eurozone gab es leichte Renditeanstiege.

Etwas belastet wurden als sicher empfundene Wertpapiere durch solide Konjunkturdaten aus Deutschland. Die deutsche Industrie erhielt im September den zweiten Monat in Folge mehr Neuaufträge. Allerdings wurde das Resultat merklich durch Großaufträge gestützt. Diese Komponente gilt als schwankungsanfällig und daher als wenig verlässlich. Der bereits deutliche Zuwachs der Bestellungen im Vormonat wurde nochmals nach oben korrigiert.

Im Handelsverlauf dürften die Anleger unter anderem auf Unternehmensumfragen blicken. Erwartet werden die Einkaufsmanagerindizes für die Dienstleister aus dem Euroraum. Sie geben einen Hinweis auf die gegenwärtige Stärke der Konjunktur.

In den USA werden dagegen kaum Wirtschaftszahlen erwartet. Dafür findet die Kongresswahl statt, bei der gut ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus gewählt werden. Die Zwischenwahlen, die in etwa zur Halbzeit einer Präsidentschaft stattfinden, gelten regelmäßig auch als Abstimmung über die Politik des Präsidenten./bgf/jha/