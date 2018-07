Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Start. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,04 Prozent auf 162,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug leicht auf 0,29 Prozent. Auch in anderen Euroländern blieben die Ausschläge am Anleihemarkt zunächst niedrig.

Zur Wochenmitte stehen im Euroraum die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor auf dem Programm. Ansonsten bleibt es datenseitig ruhig. In den USA ruht sowohl der Anleihehandel am Parketthandel als auch die Datenveröffentlichung. Es wird der Nationalfeiertag "Independence Day" gefeiert./bgf/jsl/jha/