Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Starke Impulse blieben zunächst aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 161,10 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg leicht auf 0,34 Prozent.

Am Donnerstag dürften Inflationszahlen aus Deutschland und Spanien die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Sollten die Teuerungsraten erwartungsgemäß deutlich fallen, würde der Druck auf die EZB, ihre Geldpolitik in nicht allzu ferner Zukunft zu straffen, wieder gemindert. In den vergangenen Monaten hatten steigende Inflationsraten Spekulationen auf eine erste Zinsanhebung der EZB befeuert. Allerdings war das steigende Preisniveau vor allem getrieben durch einen statistischen Basiseffekt bei den Ölpreisen, der sich zunehmend in Luft auflöst./bgf/jsl/fbr