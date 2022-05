Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 153,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,93 Prozent. Vor etwas mehr als einer Woche war sie mit 0,97 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen.

Am Montag stehen in der Eurozone und den USA wichtige Stimmungsindikatoren aus der Industrie auf dem Programm. Im Euroraum veröffentlicht S&P Global seine Einkaufsmanagerindizes, eine regelmäßige Umfrage unter hochrangigen Unternehmensvertretern. In den Vereinigten Staaten gibt das Institut ISM seine Umfrageresultate unter Einkaufsmanagern bekannt. Die Indikatoren geben Hinweise auf die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung./bgf/mis