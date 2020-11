Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet.



Starke Impulse gab es zunächst nicht. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,05 Prozent auf 175,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,59 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten Europas gab es zu Handelsbeginn leichte Kursverluste.

Zum Wochenstart stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa werden vor allem Inflationszahlen erwartet, darunter aus Deutschland. In den USA werden ein Stimmungsindikator aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Daneben äußern sich einige hochrangige Zentralbanker, unter anderem EZB-Präsidentin Christine Lagarde./bgf/fba