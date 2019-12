Deutsche Anleihen starten mit leichten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 172,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,32 Prozent. An anderen Anleihemärkten in Europa fiel der Handelsstart ähnlich aus.

Am Donnerstag steht die europäische Geldpolitik im Zentrum des Interesses. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am frühen Nachmittag ihre Zinsentscheidung verkünden. Es wird nicht mit einer Änderung des geldpolitischen Kurses gerechnet. Für Spannung ist dennoch gesorgt: Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird ihre erste Pressekonferenz nach einem Zinsentscheid abhalten. Da Kommunikation für Notenbanken überaus wichtig ist, werden Beobachter mit Argusaugen Lagardes Auftritt verfolgen.

Gespannt blicken die Marktteilnehmer auch auf die Parlamentswahl in Großbritannien. Da die Wahllokale bis spät abends geöffnet sind, wird mit belastbaren Ergebnissen erst am frühen Freitagmorgen gerechnet. Wählerbefragungen dürfen aber schon nach Schließung der Wahllokale veröffentlicht werden. Laut Umfragen hat die konservative Partei einen großen Stimmenvorsprung vor der Labour-Partei. Wegen des Mehrheitswahlrechts sind Wahlprognosen aber schwierig./bgf/jsl/jha/