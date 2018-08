Deutsche Anleihen starten mit leichten Kursgewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch im frühen Handel etwas zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,06 Prozent auf 163,39 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten bei 0,32 Prozent. Auch die Anleihen der meisten übrigen Euroländer konnten im frühen Handel etwas zulegen.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher ruhigen Handel am Devisenmarkt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten.

Allerdings dürfte die Geldpolitik in den USA stärker in den Fokus rücken. Am Abend wird das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed veröffentlicht, von dem sich Investoren neue Hinweise auf den Zeitpunkt künftiger Zinserhöhungen erhoffen./jkr/fba