Deutsche Anleihen starten mit leichten Kursgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch im frühen Handel etwas zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,04 Prozent auf 163,08 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,34 Prozent.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für mehr Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Stimmung in den Unternehmen des gemeinsamen Währungsraums am späten Vormittag und zum US-Wirtschaftswachstum am Nachmittag.

Auch die US-Steuerreform dürfte nach Einschätzung des Experten Dirk Gojny von der National-Bank ein Thema am deutschen Rentenmarkt bleiben. "Ob es im US-Senat in der laufenden Woche, wie ursprünglich avisiert, noch zu einer Abstimmung kommen wird, ist derzeit unklar", sagte Gojny./jkr/zb