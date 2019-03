Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn im Kurs leicht gestiegen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 166,31 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten wenig verändert mit minus 0,07 Prozent.

Am Freitag stehen in Europa und den USA einige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Besondere Beachtung kommt amerikanischen Preisdaten zu. Es handelt sich um das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE. Es ist zwar weniger bekannt wie der zweite Preisindex CPI, spielt aber für die Geldpolitik der Fed eine mindestens ebenso große Rolle.

In Großbritannien soll das Parlament am Freitagnachmittag ein drittes Mal über den von der Regierung ausgehandelten Brexit-Vertrag mit der EU abstimmen. Ob das Unterhaus dieses Mal zustimmt, gilt als sehr fraglich.

Eine für südafrikanische Staatsanleihen wichtige Ratingentscheidung steht am Freitagabend auf dem Programm. Die Ratingagentur Moody's will über die Bonität des Landes urteilen. Es gilt als möglich, dass der Ratingausblick von stabil auf negativ gesenkt und damit eine Abstufung angedroht wird. Damit liefe Südafrika Gefahr, dass seine Anleihen bald durch alle drei großen Ratingagenturen mit "Junk" oder "Ramsch" bewertet werden. Fachleute gehen davon aus, dass sich Anleger dann vorsorglich von ihren südafrikanischen Anleihen trennen, was starke Kursverluste zur Folge hätte./bgf/