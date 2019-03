Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 164,32 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,08 Prozent.

Starke Impulse gab es zunächst nicht. Inflationsdaten aus Deutschland fielen etwas niedriger aus als erwartet. In Frankreich stiegen die Verbraucherpreise dagegen etwas stärker als gedacht. Im weiteren Tagesverlauf werden zwar einige weitere Wirtschaftszahlen veröffentlicht. Schwergewichte mit hoher Marktrelevanz befinden sich aber nicht darunter.

Nach wie vor beschäftigt der Brexit die Märkte. Nachdem sich das britische Parlament am Mittwochabend grundsätzlich gegen einen EU-Ausstieg ohne Abkommen ausgesprochen hat, folgt am Donnerstag die nächste Abstimmung. Diesmal geht es um die Frage, ob der für Ende März geplante Brexit verschoben werden soll./bgf/jkr/jha/