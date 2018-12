Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Gewinnen in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 163,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 0,23 Prozent. In Italien gingen die Renditen von Staatsanleihen leicht zurück.

Vor dem Wochenende stehen in Europa und den USA zahlreiche Konjunkturdaten an, die Anleger gerade im aktuellen Umfeld interessieren dürften. Größte Aufmerksamkeit kommt neuen Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt zu. An den Finanzmärkten nehmen zurzeit die Zweifel an der Robustheit der weltweiten Konjunktur zu. Solide Arbeitsmarktdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft könnten derartige Konjunktursorgen etwas dämpfen./bgf/tos/stw