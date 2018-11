Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 159,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 0,41 Prozent. Auch in den meistern übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück. Eine Ausnahme war Italien, wo die Renditen etwas stiegen.

Zu Wochenbeginn stehen in der Eurozone nur wenige Konjunkturdaten an, die am Markt für Bewegung sorgen könnten. In den USA und Großbritannien werden jedoch wichtige Stimmungsdaten aus dem großen Dienstleistungssektor veröffentlicht. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Umfrage in Unternehmen - werden an den Märkten stark beachtet, weil sie einen Hinweis auf die aktuelle Wirtschaftsentwicklung geben./bgf/mis