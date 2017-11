Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 163,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag wenig verändert bei 0,33 Prozent. Der Handelsbeginn an anderen Anleihemärkten Europas verlief ähnlich ruhig.

Am Donnerstag stehen einige Ereignisse an, die unter Anlegern auf Interesse stoßen dürften. In Brüssel wird die Europäische Kommission am Vormittag ihren Wirtschaftsausblick aktualisieren. Darüber hinaus stehen zahlreiche Auftritte ranghoher Notenbanker an, unter anderem von EZB-Vizechef Vitor Constancio und Bundesbankpräsident Jens Weidmann./bgf/jha/