Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 174,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,52 Prozent. An anderen Anleihemärkten in Europa fiel der Marktstart ebenfalls ruhig aus

Am Donnerstag blicken die Marktteilnehmer vor allem nach München. Dort veröffentlicht das Ifo-Institut die Ergebnisse seiner monatlichen Unternehmensumfrage. Das Geschäftsklima gilt als wichtigster Frühindikator für die deutsche Konjunktur. Es wird mit einer leichten Aufhellung gerechnet.

Am Anleihemarkt dürfte zudem eine neue Geldspritze der Europäischen Zentralbank (EZB) mit Interesse verfolgt werden. Gegen Mittag teilt die Notenbank den Geldhäusern im Euroraum neue Langfristkredite zu extrem günstigen Konditionen zu. Abhängig von ihrer eigenen Kreditvergabe an Kunden können die Banken mit den EZB-Krediten unter dem Strich sogar Geld verdienen./bgf/zb