Deutsche Anleihen starten kaum verändert - Italien-Papiere unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 160,31 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,39 Prozent.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland gaben den Bundesanleihen keinen stärkeren Auftrieb. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung erstmals seit Anfang 2015 wieder gesunken. Außerdem war der Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) etwas stärker als erwartet ausgefallen.

Deutliche Kursverluste gab es hingegen bei italienischen Anleihen, während die Renditen im Gegenzug zulegten. Am Morgen stieg die Rendite bei einer Laufzeit von zehn Jahren um 0,09 Prozentpunkte auf 3,53 Prozent. Die Regierung in Rom war zuvor im Haushaltsstreit mit der Europäischen Union hart geblieben und hatte von der geplanten Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr keine Abstriche gemacht.

Auch mit den Renditen für britische Staatsanleihen ging es am Morgen nach oben. Die Regierung in London steht vor einer Zerreißprobe. Nachdem sie einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU verkündet hat, soll das Kabinett über den Entwurf des Austrittsabkommens entscheiden. Die Minister werden am Nachmittag zusammenkommen und über die weiteren Schritte beraten, hieß es in einer Mitteilung der Regierung./jkr/mis