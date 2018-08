Deutsche Anleihen starten kaum verändert - Italien im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Donnerstagmorgen nur wenig bewegt.



Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen hielt sich kaum verändert bei 0,39 Prozent. Der richtungsweisende Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 162,25 Punkte.

Nach Einschätzung des Anleiheexperten Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) reagierten Anleger am deutschen Rentenmarkt gelassen auf die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. Seitdem die beiden größten Volkswirtschaften der Welt neue Zölle auf Waren des jeweils anderen Landes angekündigt hatten, ist der Bund-Future nur vergleichsweise leicht gestiegen.

Bis zum Nachmittag rechnen Marktbeobachter mit einem vergleichsweise ruhigen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Nachmittag könnten Konjunkturdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Entwicklung der Erzeugerpreise und vom amerikanischen Arbeitsmarkt.

Weiter im Blick bleibt die politische Entwicklung in Italien. Zuletzt hatte der stellvertretende Ministerpräsident Luigi Di Maio harte Verhandlungen mit der EU über den Haushaltsentwurf der Regierung angekündigt. Nachdem die Rendite für zehnjährige italienische Anleihen am Vortag noch stark gestiegen war, ging es am Morgen wieder leicht nach unten, um 0,015 Prozentpunkte auf 2,888 Prozent./jkr/jha/