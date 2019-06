Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Montag nur vergleichsweise wenig bewegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stand am Morgen kaum verändert bei 168,45 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,205 Prozent. Sie lag damit nur knapp oberhalb des Rekordtiefs vom vergangenen Freitag.

Marktbeobachter wollten einen weiteren Rückgang der Renditen am deutschen Rentenmarkt nicht ausschließen. Nach wie vor seien Bundesanleihen wegen des eskalierenden Streits zwischen den USA und China als sicherer Anlagehafen gefragt. Experte Miraji Othman von der BayernLB sieht die Finanzmärkte weiter im "Würgegriff des Handelskonflikts".

Zuletzt gab es scharfe Kritik aus China an die Adresse der US-Regierung unter Präsident Donald Trump. In den Handelsgesprächen habe Washington mehrere "Rückzieher" gemacht und trage die volle Verantwortung für den Stillstand in den Verhandlungen, hieß es in Staatsmedien am Montag.

Im weiteren Handelsverlauf könnte auch die konjunkturelle Entwicklung wieder etwas stärker in den Fokus der Anleger am deutschen Rentenmarkt rücken. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone und aus den USA, die am Markt in der Regel stark beachtet werden./jkr/stk