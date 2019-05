Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 165,12 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,02 Prozent.

Im Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten stärker in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Am späten Vormittag stehen Preisdaten aus der Eurozone auf dem Programm. Analysten rechnen mit einem Anstieg der Inflation im gemeinsamen Währungsraum.

Am Nachmittag könnte der US-Arbeitsmarktbericht für April für neue Impulse im Handel am deutschen Rentenmarkt sorgen. Zuletzt hatten mehrfach besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten die Kurse an den Finanzmärkten bewegt. Auch die Arbeitsmarktdaten dürften auf einen weiter robusten Aufschwung in der größten Volkswirtschaft der Welt hindeuten./jkr/stk