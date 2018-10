Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Markt für deutsche Staatsanleihen haben sich am Montag die deutlichen Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht weiter fortgesetzt.



Am Morgen stand der Euro-Bund-Future , der die Kursbewegung beschreibt, bei 157,58 Punkten und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag zuletzt bei 0,57 Prozent.

In der Vorwoche hatten noch steigende Marktzinsen in den USA die deutschen Renditen mit nach oben gezogen. Am Freitag war die Renditen für US-Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zeitweise bis auf 3,24 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2011.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland konnten dem Bund-Future am Montag keinen nennenswerten Auftrieb geben. Im August war die Produktion im verarbeitenden Gewerbe der größten europäischen Volkswirtschaft überraschend den dritten Monat in Folge im Monatsvergleich gesunken.

Im weiteren Handelsverlauf wird mit einem eher ruhigen Handel am deutschen Rentenmarkt gerechnet. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag wird noch der Sentix-Stimmungsindikator für die Eurozone veröffentlicht./jkr/jha/