Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Montag im frühen Handel nur wenig bewegt.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 159,09 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,45 Prozent.

In den meisten Ländern der Eurozone fiel der Handelsbeginn ruhig aus. In Italien kam es allerdings einmal mehr zu einem Anstieg der Renditen. Wie bereits in der vergangenen Woche steht die Haushaltsplanung der Regierung in Rom weiter im Fokus der Anleger.

Am Vormittag rücken Konjunkturdaten in den Mittelpunkt des Interesses. Auf dem Programm steht das Ifo-Geschäftsklima für September. Am Markt wird mit einer leichten Eintrübung des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers gerechnet./jkr/she