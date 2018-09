Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 159,48 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,42 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. Am Morgen und am Vormittag stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag werden in den USA Wirtschaftszahlen veröffentlicht, die dem deutschen Rentenmarkt eine neue Richtung geben könnten. Unter anderem stehen Daten zur Entwicklung der Geschäfte im amerikanischen Einzelhandel und in der Industrie auf der Agenda.

Am Vortag hatten noch enttäuschende Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise die Kurse der Bundesanleihen gestützt. "Nachhaltig war dieser Impuls aber nicht", kommentierte Experte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/bgf/fba