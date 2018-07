Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt.



Am Morgen fiel der richtungweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,01 Prozent auf 162,67 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,35 Prozent.

Im Verlauf der Handelswoche hatte die Sorge vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China für Unruhe an den Finanzmärkten gesorgt und die Kurse der vergleichsweise sicheren Bundesanleihen gestützt. Zuletzt entspanne sich die Lage aber spürbar, nachdem sowohl die USA als auch China ihre Bereitschaft zu Handelsgesprächen signalisiert hatten.

Außerdem zeigten chinesische Handelsdaten, dass der Warenaustausch der beiden größten Volkswirtschaften der Welt in der ersten Jahreshälfte stark gestiegen war. Die chinesische Zollbehörde meldete am Freitag einen Zuwachs um 13,1 Prozent.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftsdaten aus den USA in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zur Konsumlaune der Amerikaner./jkr/fba