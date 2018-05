Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future verharrte am Morgen bei 159,17 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,53 Prozent.

Damit konnte der Bund-Future vorerst nicht an die starken Gewinne vom Vortag anknüpfen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt am Frankfurter Aktienmarkt die Festverzinslichen kurz vor dem Wochenende gebremst.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich das Interesse auf den US-Arbeitsmarktbericht richten, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Außerdem könnten bereits am Vormittag Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für Impulse im Handel an deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/she