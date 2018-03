Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag wenig verändert in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 157,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,59 Prozent. Auch an den Anleihemärkten der übrigen Euroländer gab es am Morgen kaum Bewegung.

Bis zum Nachmittag rechnen Marktbeobachter weiter mit einem vergleichsweise impulsarmen Handel. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone auf dem Programm. Nur in Frankreich wird die zweite Schätzung zur Preisentwicklung im Februar veröffentlicht.

Erst am Nachmittag könnten Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Bewegung am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf der Agenda stehen Kennzahlen zu den Importpreisen, ein Stimmungsindikator aus der Region um Philadelphia und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe./jkr/jha/