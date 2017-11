Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag kaum verändert in die Handelswoche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 162,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,36 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt bei Bundesanleihen. Im Tagesverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst im weiteren Verlauf der Woche werden zahlreiche wichtige Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und den USA veröffentlicht und die Anleger hielten sich nach Einschätzung von Händlern zunächst zurück./jkr/das