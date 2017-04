Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag wenig verändert in die neue Handelswoche gestartet.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,01 Prozent auf 161,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,32 Prozent.

Ein freundlicher Wochenauftakt an den asiatischen Aktienmärkten und die Aussicht auf ein neues Rekordhoch beim Deutschen Aktienindex Dax habe die Kurse am deutschen Rentenmarkt gebremst, hieß es von Marktbeobachtern. Sie sprachen von einem vergleichsweise ruhigen Handel. Im weiteren Tagesverlauf könnten Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone am Vormittag und der USA am Nachmittag für neue Impulse sorgen./jkr/stb