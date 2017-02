Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Anleihen sind am Mittwoch kaum verändert in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 163,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,35 Prozent.

Im Handelsverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Allerdings könnte die Sorge vor einem erneuten Aufflackern der europäischen Schuldenkrise die Kurse im weiteren Handelsverlauf bewegen, hieß es aus dem Handel./jkr/jsl/das