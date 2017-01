Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag nahezu unverändert in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,01 Prozent auf 163,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,36 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Im weiteren Handelsverlauf könnten wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone für Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager. Allgemein wird mit guten Stimmungsdaten und einer Fortsetzung des Aufschwungs im gemeinsamen Währungsraum gerechnet.

Außerdem dürften Anleger eine Entscheidung des obersten britischen Gerichtshofes über die Mitsprache des Parlaments in London beim Brexit im Blick haben. Für den Vormittag ist das Urteil darüber angekündigt, ob die britische Regierung die Zustimmung des Parlaments benötigt, um das Austrittsgesuch aus der EU zu stellen. Experten gehen gemeinhin nicht davon aus, dass der Brexit-Fahrplan der Premierministerin Theresa May durch das Urteil in Wanken kommt./jkr/das