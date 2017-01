Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag kaum verändert in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 163,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,25 Prozent.

Am Freitag stehen zahlreiche Konjunkturdaten im Mittelpunkt des Interesses. Während in Europa Stimmungsindikatoren Auskunft über die Wirtschaftslage geben, veröffentlicht die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Fachleute rechen mit einer anhaltend soliden Entwicklung des Jobmarktes, der auf Vollbeschäftigung zusteuert./bgf/jsl/stb