Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel wenig bewegt.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 173,85 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,54 Prozent.

Damit konnten die am Vortag veröffentlichten schwachen Konjunkturdaten aus den USA den Festverzinslichen vorerst keinen weiteren Auftrieb verleihen. In den USA war ein am Markt stark beachteter Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie auf den tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009 gefallen. "Die Stimmung in den Unternehmen ist angesichts des Handelskonfliktes mehr als lädiert, was letztlich negativ für Investitionen und Lohnentwicklungen ist", kommentierten Experten des Bankhauses Metzler.

Im weiteren Tagesverlauf wird am deutschen Rentenmarkt ein eher impulsarmer Handel erwartet. Es stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Allerdings könnte die politische Entwicklung in Großbritannien noch für Bewegung sorgen. Im Verlauf des Tages wird der Plan des britischen Premierministers Boris Johnson erwartet, der die Grundlage für ein Brexit-Abkommen mit der EU sein soll./jkr/mf/jha/