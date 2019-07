Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Markt für deutsche Staatsanleihen haben sich die Kurse am Montag nur wenig bewegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,02 Prozent auf 173,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,32 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am deutschen Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Im Verlauf der Woche dürfte sich der Fokus zunehmend auf die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag richten. Nach Einschätzung des Experten Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bleiben Bundesanleihen bei Anlegern wegen jüngster Signale aus den Reihen der EZB in Richtung einer möglichen neuen Lockerung der Geldpolitik gefragt. "Das Interesse dürfte hoch bleiben, denn die EZB wird am Donnerstag aller Voraussicht nach die expansive Ausrichtung der Geldpolitik untermauern", sagte Boldt./jkr/jha/