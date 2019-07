Deutsche Anleihen starten kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit wenig Bewegung gestartet.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 173,37 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,37 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress, die am Mittwoch beginnt. Von der Anhörung erhoffen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA. "Möglicherweise geben seine Äußerungen Anlass zu einer weiteren Korrektur der Zinserwartungen", sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)./jkr/mis