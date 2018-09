Deutsche Anleihen starten kaum bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit wenig Kursbewegung in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen leicht auf 160,38 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten nahezu unverändert mit 0,35 Prozent. Auch in anderen Euroländern fiel der Handelsauftakt ruhig aus.

Vor dem Wochenende steht eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Programm. In Europa werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion aus großen Euroländern veröffentlicht. Zahlen aus Deutschland enttäuschten am Morgen genauso wie Daten vom deutschen Außenhandel.

In den USA steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Es werden abermals robuste Zahlen erwartet, wobei die nach wie vor verhaltene Lohnentwicklung besondere Beachtung findet. Die Entwicklung der Löhne hat über die Inflation großen Einflusses auf die Geldpolitik der US-Notenbank./bgf/fba