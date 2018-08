Deutsche Anleihen starten kaum bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit geringer Kursbewegung in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag am Morgen kaum verändert bei 162,66 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten ebenfalls in etwa auf dem Niveau vom Vortag. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone startete der Anleihehandel ruhig.

Am Dienstag stehen in der Eurozone einige Konjunkturdaten an. Allerdings handelt es sich um Zahlen aus der zweiten Reihe mit eher geringer Marktrelevanz. In den USA werden Daten vom Immobilienmarkt und zum Verbrauchervertrauen veröffentlicht./bgf/jkr/jha/