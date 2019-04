Deutsche Anleihen starten fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,20 Prozent auf 165,96 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,04 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am deutschen Rentenmarkt, nachdem die Kurse zum Wochenauftakt noch unter Druck geraten waren. Nach starken Kursgewinnen in den vergangenen beiden Handelswochen haben sich die Dynamik bei den Bundesanleihen zuletzt abgeflacht, hieß es in einer Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank. Als Gründe nannten sie die Hoffnung auf eine wieder stärkere konjunkturelle Entwicklung in den USA und China.

"Daten aus China und USA bremsen die Dynamik bei Bundesanleihen", heißt es in der Analyse der Commerzbank. Vor allem die jüngste Verbesserung der Daten zur Stimmung der chinesischen Einkaufsmanager sei von Bedeutung, nachdem in den vergangenen Monaten äußerst schwache Daten veröffentlicht worden waren./jkr/mis