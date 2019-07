Deutsche Anleihen starten fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen und haben damit die Verluste vom Freitag wieder nahezu ausgeglichen.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,17 Prozent auf 173,65 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,38 Prozent. Damit liegt sie weiterhin in der Nähe ihres historischen Tiefstands.

Am Freitag hatte noch ein unerwartet starker US-Arbeitsmarktbericht die Bundesanleihen unter Druck gesetzt. Ein leichter Anstieg der deutschen Industrieproduktion im Mai konnte die Kurse am Anleihemarkt am Morgen nicht weiter belasten.

Anleiheexperten der Commerzbank rechnen in den kommenden Handelstagen weiterhin mit Kursschwankungen am Rentenmarkt. "Volatilität scheint garantiert", hieß es in einer Analyse. Sie begründeten ihre Einschätzung mit der Geldpolitik in den USA. Nach jüngsten Inflationszahlen aus den USA sehen die Commerzbank-Experten weiterhin "Spielraum" für die US-Notenbank Fed./jkr/elm/fba