Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag etwas schwächer in den Handel gegangen.



Der richtungweisende Bund-Future fiel im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 163,12 Punkte. Die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren lag bei 0,25 Prozent.

In den meisten Euroländern gab es am Morgen nur wenig Bewegung bei den Kursen. Etwas stärkere Verluste zeigten sich hingegen bei französischen Papieren. Hier stieg die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit am Morgen um 0,02 Prozentpunkte.

Der französische Präsident Emmanuel Macron geht mit Zugeständnissen auf die Bewegung der "Gelbwesten" zu. Der Staatschef hatte am Montagabend in einer Fernsehansprache unter anderem angekündigt, dass der Mindestlohn um 100 Euro pro Monat ansteigen werde. Die in Aussicht gestellten Maßnahmen sind milliardenschwer und dürften Frankreich teuer zu stehen kommen.

Eigentlich hatten die Franzosen Europa versprochen, die Staatsfinanzen zu sanieren und die Maastrichter Defizitgrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung dauerhaft einzuhalten. Die Drei-Prozent-Schwelle könnte Frankreich nun jedoch möglicherweise erneut nicht schaffen./jkr/jha/