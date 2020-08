Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 177,38 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,53 Prozent. Auch in den übrigen Staaten der Eurozone haben sich die Renditen im frühen Handel vergleichsweise wenig verändert.

Zum Wochenstart rückten Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in der Eurozone und den USA in den Fokus der Anleger. Auf dem Programm stehen jeweils Kennzahlen zur Stimmung in der Industrie, wobei die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone am Vormittag und die aus den USA am Nachmittag für Impulse sorgen könnten.

Nach Einschätzung des Experten Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) könnte die jüngste Entwicklung in der Corona-Krise im weiteren Handelsverlauf für mehr Risikoscheu an den Märkte und für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgen. Nach vergleichsweise hohen Zahlen an Neuinfektionen in den USA hatte sich zuletzt auch die Lage in Australien verschärft. In Melbourne, der zweitgrößte Stadt des Landes, war eine nächtliche Ausgangssperre angekündigt worden./jkr/jha/