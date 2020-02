Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben die Kursgewinne der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst nicht fortgesetzt.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel leicht um 0,10 Prozent auf 174,36 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,40 Prozent.

Die Virus-Krise bleibt ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Das neuartige Coronavirus hat in China schon mehr als 1000 Menschen das Leben gekostet. Chinas Präsident Xi Jinping sprach von einer weiterhin "sehr ernsten" Situation. Allerdings geht die Zahl der neuen Infektionen derzeit zurück. "Das Thema verliert damit weiter an Brisanz für die Märkte und neue Höchststände bei US-Aktien unterstreichen den Rückgang der Risikowahrnehmung", hieß es in einem Morgenkommentar der Dekabank.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA auf dem Programm, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Der Fokus dürfte sich daher zunehmend auf die Geldpolitik richten. Die Anleger warten auf einen Auftritt des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Nachmittag vor dem US-Kongress in Washington.

Nach Einschätzung des Experten Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) dürfte der amerikanische Notenbankchef wegen möglicher Folgen der Coronavirus-Krise keine Änderung der Geldpolitik signalisieren. "In seiner Rede und seiner Einschätzung zu den wirtschaftlichen Perspektiven wird er unseres Erachtens aber auf die damit zusammenhängende Verunsicherung hinweisen", sagte Umlauf./jkr/jha/