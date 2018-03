Deutsche Anleihen starten etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,05 Prozent auf 158,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,52 Prozent. An anderen Rentenmärkten der Eurozone zeigte sich ebenfalls wenig Bewegung.

Die Sorge vor einem Handelskrieg führender Industriestaaten habe den vergleichsweise sicheren Bundesanleihen kaum Auftrieb verliehen. Am Vortag wurde bekannt, dass die USA milliardenschwere Strafzölle gegen Waren aus China auf den Weg gebracht haben. Die Führung in Peking hatte umgehend mitteilen lassen, mit Handelsstrafen gegen Washington zu antworten.

Die jüngste Entwicklung verstärkte die Sorge vor einem Handelskrieg. Viele Anleger gingen auf Nummer sicher. In der vergangenen Nacht sorgte dies an den Finanzmärkten teilweise für eine Flucht in sichere Anlagehäfen./jkr/jha/