Deutsche Anleihen starten etwas fester

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag vorerst nicht an die Kursverluste der vergangenen Wochen angeknüpft.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,05 Prozent auf 162,27 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,40 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Freitag hatten noch deutlich steigende Renditen in den USA und Großbritannien den Bund-Future belastet./jkr/oca