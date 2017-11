Deutsche Anleihen starten etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,04 Prozent auf 162,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,38 Prozent. Auch bei den Anleihen der übrigen Euroländer gab es am Morgen nur wenig Bewegung.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger im Tagesverlauf auf eine wichtige Personalentscheidung des US-Präsidenten Donald Trump. Es wird allgemein damit gerechnet, dass der Notenbanker Jerome Powell der neue Vorsitzende der US-Notenbank Fed und damit Nachfolger von Janet Yellen wird. Powell wurde nach einem Bericht des "Wall Street Journal" bereits vom Präsidialamt darüber informiert. Die Amtszeit der aktuellen Fed-Vorsitzenden Janet Yellen endet im Februar 2018.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins unverändert in einer Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent belassen. Analysten hatten damit gerechnet. Außerdem lieferte die Notenbank in der schriftlichen Stellungnahme zur Zinsentscheidung keine konkreten Hinweise auf eine Zinserhöhung bei der nächsten Sitzung im Dezember./jkr/stb