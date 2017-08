Deutsche Anleihen starten etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Wie bereits in den Tagen zuvor profitierten vergleichsweise sichere Anlagen von der Zuspitzung im Nordkorea-Konflikt. Am Morgen stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 164,30 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,40 Prozent.

An den internationalen Finanzmärkten setzten Anleger zum Wochenschluss verstärkt auf "sichere Anlagehäfen". Hiervon konnte der Goldpreis profitieren, aber auch vergleichsweise sichere Bundesanleihen wurden gestützt. Zuletzt gab es neue Wortgefechte im Nordkorea-Konflikt. US-Präsident Donald Trump hatte seine Drohungen im Atomkonflikt mit Nordkorea erneuert und das kommunistische Land eindringlich vor Militäroperationen gegen die USA gewarnt.

Preisdaten aus Deutschland konnten die Kurse am deutschen Rentenmarkt hingegen kaum bewegen. In der größten europäischen Volkswirtschaft lag die Inflation im Juli wie erwartet bei 1,7 Prozent. Am Nachmittag könnten noch wichtige Konjunkturdaten aus den USA für neue Impulse sorgen. Auch hier werden Preisdaten für Juli veröffentlicht, die eine starke Bedeutung für die weitere Geldpolitik in den USA haben./jkr/stb