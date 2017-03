Deutsche Anleihen starten etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 164,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,33 Prozent.

Die Aussicht auf Gewinnmitnahmen am Frankfurter Aktienmarkt habe die Kurse der Festverzinslichen gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Im weiteren Handelsverlauf werden nur wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für weitere Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten.

Nach jüngsten Aussagen der US-Notenbankchefin Janet Yellen vom Freitagabend wird an den Finanzmärkten fest mit einer schnellen Zinserhöhung der Fed im März gerechnet. Die Wahrscheinlichkeit wird mittlerweile auf nahezu 100 Prozent eingeschätzt./jkr/fbr