Deutsche Anleihen starten etwas fester

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Freitag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Handelstagen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,05 Prozent auf 164,77 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,29 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt dürfte der Handel zunächst in ruhigen Bahnen laufen, hieß es. Neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone sollten für wenig Impulse sorgen, weil die Geldpolitik in den USA das alles beherrschende Thema ist.

Nachdem eine Reihe von führenden amerikanischen Notenbankern eine weitere Zinserhöhung im März signalisiert hatte, ist am Abend auch eine Rede der Fed-Chefin Janet Yellen geplant. "Die Chefin hat das letzte Wort", kommentierte Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank.

Mittlerweile wird die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im März an den Finanzmärkten mit 88 Prozent eingeschätzt und ist damit nahezu vollständig eingepreist. Die letzte Gewissheit über den Zeitpunkt des nächsten Zinsschritts erhoffen sich die Anleger von den Yellen-Aussagen./jkr/fbr