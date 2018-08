Deutsche Anleihen starten mit Verlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gegangen.



Am Markt wurde dies mit den überwiegend freundlich erwarteten Aktienmärkten begründet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,17 Prozent auf 163,19 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,33 Prozent. In Südeuropa gingen die Renditen dagegen zurück.

Deutsche Wachstumszahlen konnten zu Handelsbeginn überzeugen. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren wurde dadurch gedämpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal um 0,5 Prozent und damit stärker gewachsen als von Fachleuten erwartet. Zudem wurde das Wachstum im ersten Quartal nachträglich von 0,3 auf 0,4 Prozent angehoben.

Am Dienstag dürften Anleger neben dem weiteren Verlauf der Lira-Krise in der Türkei die zahlreichen zur Veröffentlichung anstehenden Wirtschaftsdaten in den Blick nehmen. Insbesondere im Euroraum werden einige Daten bekanntgegeben, darunter Wachstumszahlen und der Stimmungsindikator des Mannheimer ZEW-Instituts. In den USA werden Preisdaten vom Außenhandel erwartet./bgf/jkr/fba